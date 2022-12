O vereador Paulo Monaro (MDB) é o novo presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. A eleição aconteceu nesta quarta-feira e a diferença entre as chapas foi de 1 voto.

A chapa de Monaro venceu a chapa do vereador Carlos Fontes. Veja as composições:

Chapa 1 –

Presidente – Paulo Monaro

Vice-presidente – Celso Ávila

1º secretário – Jesus

2º secretário – Casemiro

Chapa 2-

Presidente – Carlos Fontes

Vice-presidente – Bachin Jr

1º secretário – Esther Moraes

2º secretário – Tikinho TK

Monaro assume a cadeira do vereador Joel do Gás (PV). Joel era base do atual prefeito Rafael Piovezan (MDB) e tinha um perfil pacífico no comando da casa de leis. Já Monaro, apesar de ter um perfil predominantemente independente, também é base do prefeito.

Votos

Chapa 1 – Carlão Motorista, Arnaldo, Celso Ávila, Eliel Miranda, Felipe Corá, Isac Motorista, Nilson Araújo, Paulo Monaro, Casemiro e Jesus.

Chapa 2 – Carlos Fontes, Tikinho TK, Esther Moraes, Joel Cardoso, Joi Fornasari, Kifú, Kátia Ferrari, Bachin e Careca.