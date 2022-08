O Programa Pontos MIS, que acontece em Americana por meio de parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo, está com inscrições abertas para duas oficinas online oferecidas gratuitamente.

Há 16 vagas para participar da “Orientação de Desenvolvimento de Curtas Pontos MIS 2ª Edição”. Os interessados devem se inscrever pelo site dos Pontos Mis em mis-sp.org.br/pontos_mis ou através do Instagram @pontos_mis, e enviar o projeto até o dia 24 de agosto.

Serão aceitos somente projetos na etapa de Desenvolvimento – Ideia/Roteiro: projetos que estejam na etapa inicial de escrita, seja na forma de argumento ou roteiro, que possam ser desenvolvidos e aprofundados durante a oficina.

O objetivo é colaborar para o desenvolvimento de filmes de curta-metragem, com no máximo 25 minutos de duração, de diversos gêneros e linguagens. Profissionais que ministram oficinas e palestras do programa vão selecionar e acompanhar projetos gratuitamente, de forma online, oferecendo orientações e sugestões, com o objetivo de colaborar para que cada iniciativa alcance sua melhor versão e esteja pronta para se adaptar aos editais audiovisuais.

ANIMAÇÃO DE PERSONAGENS

A Oficina de Animação e criação de personagens com Douglas Ferreira acontece nos dias 16, 18 e 19 de agosto, às 19h, a participação é gratuita e aberta a pessoas com 15 anos ou mais. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.sympla.com.br/evento-online/oficina-de-animacao-e-criacao-de-personagens/1656610

O curso explicará e apresentará as etapas para a realização de uma animação e seus personagens, com exercícios práticos simples e conteúdo ilustrado com vídeos e apresentação de exemplos, decupagem, softwares e técnicas relacionadas à realização de um filme animado. O objetivo é propiciar ao aluno o conhecimento geral sobre a criação de personagens e a produção de um filme em animação.

Douglas Alves Ferreira iniciou sua carreira ainda na adolescência, trabalhando como desenhista de quadrinhos e como assistente de animação para a Disney Television, em séries de TV como Alladin, Goofy Troop e New bonkers. Atualmente trabalha como diretor geral de animação e professor. Realizou os curtas metragens: Anantara, Sonhos, A Fuga, O Menino Que Sabia Voar e O Vampiro. Como animador trabalhou em vários filmes, entre estes Space Jam um novo legado, Asterix e os Vikings, Uma história de amor e fúria, e o filme Espanhol Chico e Rita, indicado ao Oscar de melhor animação em 2012.

O Pontos MIS é um programa de formação e difusão cultural em todo o Estado de São Paulo e, em Americana, tem ainda sessões gratuitas de cinema realizadas no MAC, que fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado à Avenida Brasil, 1293 – Jardim São Paulo. O objetivo do programa é formar novos públicos para a cultura e para o cinema.