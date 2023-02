Dois homens que faziam ‘ponto’ em um bar no parque Zabani

em Santa Bárbara d’Oeste foram detidos por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste esta segunda-feira. Um deles permaneceu preso. A ação aconteceu no meio da tarde na rua Bráulio Pio. Os homens estavam parados em um carro e, na chegada da GM, correram para dentro do bar.

Leia abaixo a descrição feita pelos GMs que participaram da ‘batida’.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara d’Oeste-SP

VTR-60 .🚨 GM Villalon .🚨 GM Siloni

.📍LOCAL: Rua Bráulio Pio, 175 – Parque Residencial Zabani

EM AUXÍLIO APOIO TÁTICO 03 .🚨 Subinspetor Firmino .🚨 GMs Silva e 🚨 Andrade

VTR-10 .🚨 Subinspetor Cláudio .🚨 GM Batistela

VTR-105 .🚨 GMs Crisp 🚨 Nascimento 🚨 Munik

🛑 Tráfico de drogas

Esta equipe em patrulhamento pelo local doa fatos, conhecido ponto de venda de drogas, deparou com 02 indivíduos dentro de um veículo estacionado, os quais ao notarem a presença da guarnição desceram do carro e rapidamente adentatram a um bar, sendo M.F.G.S. 18 anos detido logo na entrada, e A.P.S.J. 22 anos adentrando aos fundos e dispensando em meio a caixas de garrafas vazias 02 invólucros aparentando ser drogas, sendo abordado logo em seguida em ato contínuo. Realizada a busca pessoal em ambos, nada de ilícito foi localizado, porém averiguado o que fora dispensado foi contatado ser 28 porções de maconha e 28 eppendorfs de cocaína, as quais A. informou que apenas guardaria para outro indivíduo vendê-las. Já M. alegou estar responsável pelo bar no momento, acompanhando buscas em seu interior, sendo logrado êxito em localizar na gaveta do balcão R$ 208,00 em notas diversas, alegando M. ser proveniente da venda do bar. Diante do ocorrido ambos foram conduzidos ao plantão policial, onde após a autoridade tomar ciência do ocorrido determinou a liberação de M., a apreensão do dinheiro e drogas, e a prisão de A. pelo crime de tráfico de drogas, sendo o preso encaminhado a cadeia pública de Sumaré ficando a disposição da Justiça.

