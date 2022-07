O fluxo de veículos é liberado nesta quinta-feira (14) na Rodovia Luís Ometto (SP-306) no trecho da ponte sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). A liberação ocorre após o fim das obras na ponte, interditada para recuperação de sua estrutura em virtude de danos causados em um acidente envolvendo um caminhão.

Por tratar-se de uma rodovia sob a responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo, os serviços na ponte foram executados por empresa contratada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).