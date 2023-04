Ponte Preta bate XV e volta à elite do Paulista A1

A Ponte Preta está de volta à elite do futebol paulista.

Após vencer na ida por 3 a 0, a Macaca voltou a vencer o XV de Piracicaba, desta vez por 2 a 0, na noite deste sábado, no estádio Moisés Lucarelli lotado pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista A2. Com o placar agregado de 5 a 0, a Ponte garantiu seu retorno à elite estadual e sua presença na final. Na decisão, a Ponte Preta encara o Novorizontino, que eliminou o Noroeste.

Com uma campanha irretocável, a Ponte Preta terminou a primeira fase como o melhor time, terminando na liderança com 36 pontos. Na fase final, eliminou Comercial e XV de Piracicaba. Curiosamente, seu adversário na final, o Novorizontino, foi o único clube a derrotar a Ponte na competição. As datas das finais ainda serão confirmadas pela Federação Paulista de Futebol.

Diferente de outro clubes, a Ponte Preta conquistou seu retorno ao Paulistão no primeiro ano na divisão de acesso, fazendo o tradicional bate e volta.

Estádio lotado, torcedores em êxtase e uma vantagem confortável para os 90 minutos. Os ingredientes para a Ponte Preta segurar o resultado seria previsível para o qualquer time. Não para a Ponte Preta. Hélio dos Anjos armou uma equipe destemida, voltada a sufocar o XV de Piracicaba desde os primeiros minutos. O lateral-direito Luiz Felipe buscava a linha de fundo e com isso impediam os avanços tanto de Erick Daltro e fazia com que Lucas Xavier ficasse preocupado.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 X 0 XV DE PIRACICABA

PONTE PRETA

Caíque França; Luiz Felipe, Edson, Artur e Junior Tavares( Jean Carlo);Felipe Amaral (Ramon Carvalho), Léo Naldi, Matheus Jesus e Elvis (Cassio Gabriel) ;Pablo Dyego (Gui Pira) e Jeh (Eliel).

Técnico: Hélio dos Anjos

XV DE PIRACICABA

Alan; Weriton, João Maistro, Ian Carlo (Rodolfo Mol) e Erick Daltro (Enzo e depois Mika); Samuel Andrade, Artur, Vitor Braga e Iacovelli;

Anderson Cavalo (Maikkon Aquino) e Lucas Xavier (Iacovelli).

Técnico: Cléber Gaúcho

Gol da Ponte Preta: Jeh aos 42 minutos do primeiro tempo; Eliel aos 41 minutos do segundo tempo

Árbitro: Raphael Klaus

Drogaria São Paulo reforça presença na região de Campinas

Nesta sexta-feira, dia 31, a Drogaria São Paulo amplia sua presença em Campinas com a abertura de mais uma filial na região. A loja foi projetada para atender às necessidades dos consumidores que buscam atendimento farmacêutico, medicamentos, dermocosméticos e produtos de higiene e beleza, além de itens das marcas próprias da rede.

Com atendimento das 7h às 23h, a unidade oferece uma ampla variedade de serviços de saúde, incluindo aplicação de injetáveis, vacinas, testes laboratoriais para gravidez, colesterol, identificação ou acompanhamento de diabetes, entre outros. Além disso, os clientes que necessitam de medicamentos com urgência podem solicitar o serviço de entrega rápida por meio do número de Whatsapp (19) 9 9945-9896.

Com um ambiente moderno e aconchegante, a nova filial disponibiliza um mix de produtos cuidadosamente selecionados para atender às necessidades de saúde dos clientes. A equipe está sempre pronta para ajudá-los a encontrar o que necessitam, proporcionando uma jornada de compra personalizada e completa, o que torna a experiência ainda mais agradável.

Com a inauguração desta nova unidade, a Drogaria São Paulo reforça seu compromisso com a saúde e bem-estar da população, consolidando ainda mais sua presença na região de Campinas e fortalecendo sua liderança no mercado farmacêutico.

Serviço

Endereço: Av. Dermival Bernardes Siqueira, 1874 – Campinas – SP

WhatsApp: (19) 9 9945-9896.

Horário de funcionamento: Diariamente, das 7h às 23h

Estacionamento: 12 vagas