Polivalente fatura 4 prêmios em feira de ciências

Polivalente destaque em premiação na USP

Estudantes e professores de três Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) estão entre os premiados da 21ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace). A cerimônia de encerramento foi realizada na sexta-feira (24), no auditório do Centro de Difusão Internacional (CDI) da Universidade de São Paulo (USP), localizado no campus Butantã, na Capital, e teve transmissão ao vivo pelo canal da Febrace no YouTube.

Da Etec Polivalente, de Americana, vieram quatro prêmios: segundo lugar na categoria Engenharia da Febrace; Prêmio CRT-SP do Conselho Regional dos Técnicos Industriais de São Paulo; o da Associação dos Engenheiros Politécnicos e Destaque do Instituto 3M. Sob orientação da professora Denise Alvares Bittar, as alunas do Ensino Médio Integrado ao Técnico de Edificações, Letícia Percio Miguel, Lívia Colossal Rodrigues e Maria Clara Leme Trindade criaram o projeto Bioconcreto: tecnologia do concreto auto-regenerativo com ênfase na bactéria bacillus subtilis.

“Estamos levando quatro prêmios para casa e a nossa expectativa aqui na Febrace está sendo cumprida com muito orgulho. É uma experiência incrível”, declara Letícia.

De acordo com Maria Clara, o grupo deseja atrair patrocinadores para que consiga baratear o custo do projeto, tornando-o acessível para o público e para colocá-lo como produto no mercado.

“Depois da feira, absorvemos muitas dicas dos avaliadores e das pessoas que passaram pelo nosso estande e queremos levar a pesquisa adiante e aprimorar o projeto, trazendo o traço tradicional do bioconcreto”, comenta Lívia.

Confira o vídeo: www.youtube.com/watch?v=ac7q7ln3TuE

Outro destaque foram as alunas do Ensino Médio Integrado ao Técnico de Administração da Etec de Monte Mor, Nataly Ferreira Novaes, Sarah Alves de Alcantara e Yasmin Victoria Pereira Morales, que criaram o projeto MDFolhas: otimização do mdf tradicional para o atendimento do mercado atual. O grupo conquistou a quarta colocação na categoria Ciências Sociais Aplicadas da Febrace e o segundo lugar no Prêmio Destaque SBPC da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.

A Etec Bento Quirino de Campinas também está entre as premiadas. O projeto A.FLEMING 28 – Descarte consciente de medicamentos e acessibilidade dos alunos Anita Fernandes de Siqueira, Esthefani Ruivo Araujo e Matheus Thomaz Moura do Nascimento, com orientação da professora Regina Morishigue Kawakami e coorientação do professor Marcelus Guirardello conquistou o terceiro lugar na categoria Ciências da Saúde da Febrace.

Edição 2023

O CPS participou da feira com 25 projetos semifinalistas

. Todos foram avaliados pelos jurados e seguiram os critérios de criatividade e rigor científico da premiação. Após esta etapa, foram selecionados 11 trabalhos das Etecs Bento Quirino (Campinas), Hortolândia, Irmã Agostina (Capital), Jaraguá (Capital), Monte Mor, Polivalente (Americana), Prof. Armando José Farinazzo (Fernandópolis), Profa. Maria Cristina Medeiros (Ribeirão Pires), Suzano e Trajano Camargo (Limeira), que concorreram com outros 225 finalistas de escolas dos Ensinos Fundamental, Médio e Técnico de todo o país.

“Visitei a edição deste ano da Febrace e tive o privilégio de ouvir os nossos alunos expositores. Eles explicaram as ideias inovadoras e pude observar o domínio que tinham sobre os projetos que desenvolveram, além da determinação de torná-los realidade no mundo. É sempre um prazer muito grande ver o brilho nos olhos desses jovens determinados a solucionar problemas reais com iniciativas criadas por eles. Parabéns a todos os estudantes e professores do CPS que foram premiados nas várias categorias”, comenta a diretora do Centro de Capacitação da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec), Lucília Guerra.

Depois de três anos em formato online devido a pandemia da Covid-19, a 21ª edição da Febrace voltou a ser presencial. O evento é promovido pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), por meio do Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI-Epusp).

A plataforma da Febrace manteve a mostra virtual dos projetos finalistas no período de 21 a 23 de março. Os premiados recebem troféus, medalhas e certificados. Diversas instituições públicas e privadas ofereceram prêmios, como estágios, bolsas de estudo, equipamentos eletrônicos, visitas técnicas e credenciais para participação em feiras nacionais e internacionais.

Para assistir à premiação, basta acessar o canal da Febrace no YouTube. O conteúdo está dividido nas partes 1 e 2.

A votação popular estará aberta até as 14 horas de segunda-feira (27), com contagem de votos, a partir dos vídeos dos projetos com mais visualizações no YouTube. Clique no link e assista.