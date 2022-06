Um homem morreu após se envolver em um acidente de trânsito na Rodovia que liga Limeira a Cosmópolis na noite desta quarta-feira. A vítima foi identificada como Renan dos Passos Souza, de 39 anos.

Renan era policial militar e morava em Americana. No momento do acidente, o cabo da corporação seguia para Arthur Nogueira, cidade onde prestava serviços.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares rodoviários foram acionados para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito com vítima grave. No local, puderam verificar que um veículo Toyota/Corola e a motocicleta Honda CG/160 haviam colidido frontalmente. Tratava-se de pista simples.

A condutora do veículo informou aos agentes que seguia sentido Arthur Nogueira / Limeira, quando a motocicleta pilotada por Renan, que seguia sentido Limeira/Arthur Nogueira, invadiu a pista contrária. Ela ainda afirmou que tentou desviar à direita, porém, Renan desviou na mesma direção, ocorrendo a colisão frontal.

Foi acionada a perícia técnica para o local. Condutores habilitados e veículos com documentações em ordem foram liberados pelos policiais rodoviários após exame pericial. A motorista do Corolla foi submetida a exame através de etilômetro, que resultou negativo.

Renan morreu na Santa Casa de Limeira, na madrugada desta quinta-feira.