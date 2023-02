Policiais fazem doação e recebem presente dos alunos da APAE. Na manhã desta quinta-feira, o Ten Coronel PM Daniel, juntamente com o Major PM Calixto, Comandante e Subcomandante do 19º BPM/I, respectivamente, receberam a visita do Sr. Roberto Cullen, do Sr. Luiz Carlos Rodegher e da Sr.ª Simone Aurelio, que são presidente, vice presidente e setor administrativo, respectivamente, da APAE de Americana.

Os representantes da APAE conheceram as instalações e receberam doações de roupas, tampinhas, lacres e alimentos da Campanha Futebol Solidário, onde os policiais da unidade, Cabo PM Miranda e o Cabo PM Eduardo, participaram da ação.

LEIA TAMBÉM: ‘Operação Carnaval 2023’ da polícia segue até dia 26

Na oportunidade, o Ten Coronel PM Daniel, recebeu um lindo quadro, confeccionado pelos alunos da APAE.

O Programa Futebol Solidário é realizado pelos integrantes do 19º BPM/I, onde constantemente acontecem partidas de futebol com a interação de outras instituições, com o objetivo de arrecadar alimentos e fazer doações.

“E assim, convidamos todos os amigos para participarem das nossas campanhas, para que cada vez mais possamos alcançar o objetivo de ajudar o próximo e levar esperança a quem mais precisa”, diz em nota o 19º Batalhão.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento