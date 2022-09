Dois policiais militares que salvaram a vida de um recém-nascido foram homenageados pela Câmara Municipal de Sumaré. A moção de congratulação foi proposta pelo vereador Digão (União Brasil) e aprovada por outros 14 vereadores durante a sessão ordinária desta terça-feira (20). O cabo Diego Líria Natali e o soldado Luiz Henrique da Cruz, ambos da 2ª Companhia do 48º Batalhão do Interior da Polícia Militar, receberam a homenagem no plenário do Legislativo.

Em patrulhamento na última quarta-feira (14), na Avenida Jayme Pereira Ulhôa Cintra, no Jardim Bom Retiro, os dois PMs se depararam com um veículo e seus ocupantes pedindo socorro. Felipe, um bebê de apenas 11 dias de vida, estava desacordado com sinais de falta de ar, após engasgar com leite.

Imediatamente ele foi atendido pelo cabo Diego, que iniciou a manobra de Heimlich, método de desobstrução das vias aéreas. Após os primeiros-socorros, o bebê voltou a respirar e foi encaminhado ao pronto-socorro. Felipe passa bem e foi levado pelos pais, Diego e Michelle, ao plenário da Câmara, nesta terça.

“Muitos não imaginam a contribuição da Polícia Militar e reduzem a efetividade das nossas forças de segurança ao trabalho ostensivo de combate ao crime, quando, na verdade, o trabalho vai muito além, com programas de conscientização de crianças e jovens nas escolas, ações de orientação ao comércio e à população em geral e outros trabalhos, como a competência e o preparo para salvar vidas”, destaca Digão.