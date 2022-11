Foto Cláudio Mariano

A polícia de Santa Bárbara d’Oeste prendeu em flagrante um homem que comprava objetos roubados de cemitérios.

Ao cumprir um mandado de busca e apreensão, expedido para apurar delitos contra o patrimônio, mais precisamente furto e receptação, com o apoio da Guarda Municipal, na Avenida Mário Dedini, no bairro Vila Diva, os agentes encontraram no local 14 plaquinhas metálicas de jazigo, 5 portões metálicos de jazigo, 1 réplica de bíblia em metal, 7 vasos de metal de jazigos, 3 crucifixos de metal e mais 30 unidades de peças variadas de metal também de jazigos.

O material foi identificado como material de furto do Cemitério da Saudade, em Americana. Um carrinho de supermercado produto de furto também foi encontrado.

O proprietário exerce a atividade comercial de compra e venda de sucata e também mora no local. Ele não possui licença dos órgãos competentes para exercer a atividade.

Foi decretada a prisão em flagrante do homem que comprou os objetos.