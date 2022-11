Operação da Polícia Civil prendeu um ‘bandidão’ na manhã desta segunda-feira (31), em Santa Bárbara d’Oeste. O investigado, de 33 anos, tem extensa ficha criminal com passagens por tráfico e porte de drogas, embriaguez ao volante e é suspeito em uma tentativa de assalto. O alvo da Operação ‘Polo’ é operador de máquinas com várias passagens pela polícia. Ele é o principal suspeito em uma tentativa de assalto que aconteceu um estabelecimento comercial em Americana.

Após investigações, a Justiça emitiu um deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão para três endereços associados ao suspeito. Por volta das 7h40 desta segunda-feira, os policiais iniciaram a operação e encontraram o suspeito em uma chácara no bairro Parque Planalto. No imóvel, também havia uma espingarda calibre 32 e um carro modelo Polo, que bate com o veículo usado na tentativa de assalto. Além disso, os policiais encontraram diversas pontas de cigarro de maconha e algumas gramas da droga.

Assim que apreendeu tudo, a equipe levou o investigado para o plantão policial e ele ficou detido em flagrante por posse ilegal de arma.

ASSALTO

A polícia segue averiguando a participação do homem na tentativa de assalto e contou com informações do Setor de Inteligência da Guarda Municipal de Americana. A Gama fez as comparações das imagens do veículo utilizado no roubo com as imagens do monitoramento da cidade de Americana. A polícia também investiga ligações do suspeito com grupo criminoso do Rio de Janeiro.

Após policialpadrao.com.br