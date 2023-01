Polícia pega 3 por furto de transformador em empresa

Uma equipe da Polícia Militar estava em apoio a outra viatura, no plantão de Santa Bárbara, momento que um popular informou um furto em andamento na Rua Dona Margarida.

No local, a equipe se deparou com veículo Fiat Uno parado em frente ao portão da empresa e três indivíduos, agachados, desmontando um transformador de energia na parte interna do pátio da empresa, próximos ao portão.

Ao notarem a presença dos agentes, os indivíduos empreenderam fuga. A viatura realizou o acompanhamento e os agentes realizaram a abordagem do trio. Foi confirmado que os indivíduos estavam desmontando o transformador de energia com intuito de subtraí-lo em pedaços, devido ao seu tamanho e peso.

Os três foram encaminhados ao plantão, onde permaneceram à disposição da justiça.

