A Polícia Militar emitiu uma nota com dicas de seguranças para aqueles que irão na Festa do Peão de Americana, que acontece entre 10 e 19 de junho.

Dicas de segurança:

Redobre sua atenção e mantenha seus objetos protegidos, tais como celulares, bolsas e carteiras;

Se beber, não dirija, e se não estiver de carona utilize somente serviços de transporte devidamente credenciados;

Se for de carro, cuidado ao estacioná-lo, prefira o local indicado pelo evento;

Instale aplicativos localizadores em seu celular, em caso de furto/roubo ligue para o 190 e informe a localização do aparelho;

Caso use dinheiro, leve somente o necessário. Cuidado com o pagamento com cartão por aproximação, prefira a utilização de senhas, ou até mesmo a utilização de cartão virtual;

Compre antecipadamente os ingressos e evite ofertas de cambistas;

Programe sua chegada com antecedência ao local do evento e evite tumultos,

Evite as grandes aglomerações no interior da festa e em caso de tumulto se afaste.

