O Governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) falou à imprensa na manhã desta terça-feira sobre o desbloqueio das rodovias paulistas que estão bloqueadas por caminhoneiros que não aceitam o resultado das eleições que colocaram Lula como o próximo presidente do Brasil.

Segundo Garcia, 90 vias estão obstruídas pelos manifestantes, sendo que 40 delas já estão em processo de liberação.

O governador falou que a ordem para a polícia militar é que as negociações para a total liberação das rodovias se iniciem com o diálogo. Caso não se suficiente, os agentes cumprirão a ordem de aplicação de multa de R$100 mil por hora e apreensão do veículo. Ainda, também está autorizado o fichamento e eventual prisão caso as ordens não sejam acatadas. Caso necessário, o governador afirmou, ainda, que o uso de força também está autorizado.

Mario Sarrubbo, procurador-geral de Justiça afirmou que há vários crimes envolvidos nas paralisações. Segundo ele, são poucas pessoas “arruaceiros” que estão “no atentado contra o estado democrático de direito”. Ele ainda afirmou que alguns dos envolvidos são “velhos conhecidos” e vão pagar civil e criminalmente” pela situação.