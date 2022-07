A Polícia Civil do Paraná apresentou nesta sexta-feira a conclusão do inquérito da morte de Marcelo Arruda. O bolsonarista Jorge Guaranho foi indiciado por homicídio qualificado, mas a PC não viu crime político. O crime aconteceu em uma festa de aniversário em Foz do Iguaçu no último sábado. A comemoração tinha como tema o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula.

Segundo a delegada chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Camila Cecconello, “não há provas de que foi um crime de ódio pelo fato de a vítima ser petista”. Guaranho foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe. Ele foi ferido durante a discussão com Arruda, que também estava armado, e está internado em estado grave.