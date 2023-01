Polícia frustra furto à residência em Santa Bárbara

A Polícia Militar frustrou um furto à residência na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite do último domingo.

Segundo a corporação, foi irradiado via COPOM o furto em residência em andamento, onde três indivíduos ainda encontravam-se no local. De imediato, a equipe se deslocou para o endereço informado e visualizou o portão da residência aberto e os indivíduos com as características informadas próximos da casa.

Na tentativa de abordagem, um dos indivíduos saiu correndo, sendo possível realizar a abordagem e a detenção de apenas dois. Em busca pessoal, foi encontrado um relógio de pulso e um frasco de perfume. Em averiguação na residência, foi constatado que o portão, bem como uma porta de blindex, que dá acesso ao interior da casa, haviam sido arrombadas com o auxílio de uma serra, sendo os cômodos revirados e uma televisão, que estava separada para ser subtraída, havia sido retirada do painel da sala.

Foi realizado contato com o proprietário do local, que identificou o relógio e o frasco de perfume como pertences de seu genitor. Os indivíduos foram encaminhados ao plantão policial e permaneceram presos.

