Equipe de Força Tática da Polícia Militar, em patrulhamento na Avenida da Amizade, em Americana, no final da tarde do último sábado, avistaram na Rua Benjamim Fornazin dois indivíduos aparentando estarem bastante nervosos, embarcando com uma adolescente em um veículo Fiat Uno, de cor branca.

Ao realizarem o retorno para averiguação, a equipe perdeu o veículo de vista momentaneamente, sendo que momentos depois avistaram o veículo parado no pátio de um posto de combustível, na Rua Ema Ítalia Bufarah.

Sendo assim, foi realizada a abordagem e ficou constatado que a adolescente era filha do condutor e o outro indivíduo, um amigo de trabalho. Em busca pessoal nada foi localizado com os mesmos. Já na busca veicular, foram localizados em uma bolsa feminina, 1.544 pedras de crack, pesando 362g, uma bolsa de criança com 2.297 pinos de cocaína, pesando 591g e um saco plástico, contendo 3.093 porções de maconha pesando 5,440kg.

Diante dos fatos, as parte e drogas foram apresentadas no Plantão Policial de Americana, onde o indiciado permaneceu à disposição da Justiça e as duas partes, como testemunhas.