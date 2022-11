As atuais mudanças na área política e a revogação da Resolução n° 2.324/22 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que dispõe sobre a prescrição e a atuação médica em congressos e palestras relacionados ao uso medicinal da cannabis, tomaram caminhos surpreendentes, como a volta de eventos sobre o uso medicinal da planta.

Congressos e palestras da área de saúde contam, cada vez mais, com a participação de players e especialistas do setor canábico para discutirem sobre a pauta de forma profunda para o debate ainda tão controverso.

A crescente demanda por médicos que dominem a prescrição de remédios enriquecidos com canabinoides também ajuda a reforçar o debate e a procura por conhecimento no setor. Atualmente, mais de 30% da população brasileira sofre com algum tipo de doença que poderia ser tratada com produtos à base de cannabis. Porém, existem por volta de 2.400 prescritores de cannabis em território nacional, isto é, cerca de 0,5% apenas dos 550 mil profissionais médicos inscritos no CFM, segundo os dados da ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária). Na maioria das vezes isso se deve por desconhecimento de como utilizar a planta ou preconceito. Contudo, após as eleições deste ano e a suspensão da resolução do CFM, há um sentimento geral de que o ecossistema da cannabis se unirá para enfrentar as barreiras impostas.

O uso medicinal da planta está em franco crescimento. Só em 2021, a Anvisa registrou 40 mil novas autorizações para importação de produtos de cannabis de uso médico. Além disso, segundo informações da Federação das Associações de Cannabis Terapêutica (FACT), diversas associações de pacientes espalhadas pelo Brasil atendem hoje cerca de 100 mil pessoas que sofrem com algum tipo de distúrbio ou patologia na qual a cannabis demonstrou eficácia e o número tende só a crescer.

Curso para suprir a carência de conhecimento sobre o uso de cannabis medicinal

A Sechat – plataforma de conhecimento e negócios voltada ao uso medicinal da Cannabis, por meio de seu braço educacional Sechat Academy, está promovendo o Curso Imersivo em Prescrição de Canabinoides na Prática Clínica, que acontece presencialmente no dia 19 de novembro de 2022, em São Paulo.

Ministrado pelos doutores Pedro Antônio Pierro Neto, Renata Monteiro, Wilson da Silva Lessa Júnior e Luiz Marcelo Pierro, pioneiros na utilização da cannabis para o uso medicinal e principais autoridades que lecionam e palestram no Brasil e no mundo.

“Com formato dinâmico e uma ferramenta exclusiva, para auxiliar na tomada de decisão e escolha do remédio mais adequado a cada patologia, farão parte dessa imersão de apresentações e debates de casos clínicos reais. Serão abordados tratamentos para depressão, transtorno de ansiedade, epilepsia, doenças neurodegenerativas e degenerativas, transtorno do espectro autista, dor crônica e doença autoimune, entre outras enfermidades”, comenta o Dr. Pedro Pierro, diretor científico da Sechat.

Conteúdo programático

Como funciona o sistema endocanabinoide, farmacodinâmica, farmacocinética, interações medicamentosas e de que forma prescrever corretamente os remédios à base de canabidiol. Os participantes vão receber certificado e farão parte da comunidade Sechat Academy, com todo apoio antes, durante e após o curso.

Mais dos professores

Dr. Pedro Antônio Pierro Neto

Neurocirurgião funcional, com especialidade em dor, transtornos de movimentos, epilepsia e doenças psiquiátricas tratadas cirurgicamente. Formado pela Universidade Iguaçu do Rio de Janeiro, com especialidade em Neurocirurgia pela Santa de Misericórdia de Ribeirão Preto/SP e com subespecialidade em funcional e dor pelo Hospital A.C. Camargo Câncer Center em São Paulo. Membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia – SBN e da Sociedade Brasileira para Estudo de Dor – SBED. Coautor do livro Tratado de Dor volume 1 e 2. Atualmente o Dr. Pedro Pierro é um dos principais estudiosos sobre o tratamento com Cannabis para fins Medicinais, participante de congressos e cursos no Brasil e no mundo como educador e diretor científico da Sechat.

Dra. Renata Monteiro

Proprietária da ORTHOFARMA. Mãe e paciente de uso medicinal, farmacêutica, pós-graduada em Cannabis medicinal, Homeopatia, Cosmetologia, Gestão em Industria Farmacêutica e especialização em Ciência Psicodélica.

Dr. Wilson da Silva Lessa Jr.

Médico Psiquiatra, Professor do curso de Medicina da UFPB e de cursos relacionados à cannabis medicinal. É membro da International Association for Cannabinoids Medicines (IACM) e da Society of Cannabis Clinicians (SCC) e da International Cannabinoid Research Society (ICRS).

Dr. Luiz Marcelo Pierro

Médico com especialização em clínica médica, hematologia, hemoterapia e transplante de medula óssea. É mestre em gestão em sistema de saúde, especialista em metodologias ativas e professor universitário.