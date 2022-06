O poeta americanense e atual presidente da Academia Jahuense de Letras Edimilson Eufrásio será uma das atrações da QLIC – Quermesse Literária de Carioba que ocorrerá nos dias 2 e 3 de julho, no largo da igreja Carioba, em Americana. No evento haverá a participação de escritores, artistas visuais, contadores de histórias, músicos, dançarinos, atores, entre outros, que poderão expor seus trabalhos.

Nesse evento, o poeta Edimilson Eufrásio estará autografando suas obras e lançando o novo livro de Eduardo Jabolonski: Edimilson Eufrásio: “Um neorromântico Pós-moderno”, que será lançado pela EPA Editora e terá 136 páginas. A obra retrata um novo estilo de literatura, livre, criativo, amor eterno, autêntico, ás vezes irreverente, e com profundo significado espiritual.

Sua obra, segundo o crítico Eduardo Jablonski, é comparada ao escritor paulista Álvares de Azevedo, que seria um poeta romântico de raiz. Sua Lira dos Vinte anos, de 1853, é usada como base para refletir sobre as quatro antologias de Edimilson Eufrásio.

O poeta do século XIX escreveu em homenagem a sua progenitora: “O minha doce mãe, sobre teu seio / Deixa que dessa pálida coroa / Das minhas fantasias/ Eu / desfolhe também, frias, sem cheiro, / Flores da minha vida, murchas flores / Que só orvalha o pranto!” (2014, p. 07). Já o poeta do século XXI parece ter nutrido um sentimento mais forte pelo seu avô. Em inúmeras passagens da sua obra, Edimilson Eufrásio o menciona com enorme carinho. O livro Regressando Além das Letras, de 2007, o cita em várias oportunidades.

Em todos os poemas, Alvares de Azevedo trouxe diversas metáforas, como está: “Que vida que se bebia / Na noite que parecia / Suspirar de sentimento!” (2014, p. 08) Edimilson Eufrásio trabalha igualmente a imagem, porem com menor frequência. A palavra “sentimento” parece ser importante a ambos, visto que os dois a citaram muitas vezes: “O sentimento que vem de dentro” (EUFRA-

SIO, 2018, p. 100).

Porem um tema fundamental da década de 1850, assunto inspirado no autor britânico Lord Byron, e fez com que a segunda geração romântica brasileira fosse chamada de Mal do Século, nada tem a ver com a poesia de Edimilson Eufrásio. Os poetas de dois séculos atrás gostavam de escrever sobre fantasmas e sobre a morte, como nesta passagem de Alvares de Azevedo: “Do vale de Josafa pelas

Gargantas / Uiva na treva o temporal sem norte / E os fantasmas murmuram… / Irei deitar-me nessas trevas santas, / Banhar-me na friez lustral da morte, / Onde as almas se apuram!” (2014, p. 75).

Alvares de Azevedo e Edimilson Eufrásio, são dois poetas muito parecidos, com rápidas diferenças, dois românticos da literatura nacional, porem Edimilson Eufrásio está fora do tempo e ainda mistura o sofisticado da metáfora ao brega de algumas passagens, o que lhe da condições de pós-moderno.

Edimilson Eufrásio nasceu em Americana em 15/12/1969, no Hospital São Francisco e teve sua infância vivida no bairro São Manuel e estudou na Escola João Solidário Pedroso e ainda jogou na escolinha de futebol do Rio Branco dirigida na época pelo professor “Zé Purga”. Eufrásio que foi mirim, da Guardinha de Americana e aos 11 anos ganhou seu primeiro prêmio, no Programa de Geraldo Pinhaneli, da Rádio Notícias de Americana, num concurso em homenagem ao dia das mães.

Serviço

Quermesse Literária de Carioba

Sábado (02/07), das 17 às 22h20 e Domingo (03/07), das 9 às 17h

Local: Largo da Igreja São João Batista – Rua da Igreja, n. 1, Bairro Carioba