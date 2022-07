O Podemos Americana ‘puxou’ nesta sexta-feira membros e autoridades da região filiados ao partido para mostrar força para a presidente nacional deputada federal por São Paulo Renata Abreu. O partido deve ter como candidato a deputado este ano o vereador novato de Americana Leco Soares, que foi o ‘mestre de cerimônias’ do encontro, ao lado do assessor do partido Adegas Jr.