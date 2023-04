Pochete recheada de drogas. Foi em cana

Um homem que estava com 1 pochete ‘recheada’

de drogas acabou detido em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste nesta sexta-feira da Paixão. Ele foi detido já no começo da noite no bairro Santa Fé e escondia a droga no pé de uma árvore na rua Tiago Azevedo dos Santos. A ação da GM foi por volta das 18h e contou com 3 profissionais.

Abaixo relato feito pela equipe de APOIO TÁTICO 01

.🚨Inspetor Sandrin

.🚨GCM Ferreira

.🚨GCM Reis

.

.

.📍DATA: 07 de Abril 2023

.📍HORA: 18h10min

.📍LOCAL: Rua Tiago Azevedo dos Santos n°92, bairro Santa Fé .

.

🛑 TRÁFICO DE DROGAS

.

. Síntese:

.

Esta equipe de Apoio Tático durante patrulhamento preventivo pelo bairro Santa fé, local conhecido pela intensa mercancia de drogas e quando pelo local retrocitado acima avistamos um indivíduo abaixado próximo a uma árvore portando uma pochete transversal de cor vermelha junto ao corpo, e esse ao avistar a viatura tentou correr, mas já sendo abordado de imediato. Foi identificado como L.G.M.P.F de 25 anos de idade e durante busca pessoal foi localizado no interior da pochete um celular da marca Samsung,a quantia de R$ 65,00 reais em espécie,a quantidade de 53 eppendorfs com cocaína, 42 porções de maconha e 43 pedras de crack todas embaladas e prontas para venda.

LEIA + Matou irmã adolescente e se entregou

Indagado optou por não falar nada sobre os entorpecentes e dinheiro.

Diante dos fatos o suspeito foi apresentado junto ao plantão policial,e após narrados os fatos para autoridade competente que formando sua convicção jurídica deliberou pela ratificação da voz de prisão em flagrante delito por infringir o art 33 da lei 11.343/06(Lei de Drogas), permanecendo assim a disposição da justiça.