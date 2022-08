Um policial militar quebrou a perna em após se envolver em acidente no fim da tarde desta sexta-feira (05) na Rodovia Ivo Macris no bairro Monte Verde, via vicinal que liga Americana a Paulínia. Ele pilotava uma moto da corporação em que trabalha no momento da batida e acabou fraturando o fêmur.

Segundo a Polícia Militar, duas equipes em motocicletas seguiam pela via para atender uma ocorrência e um caminhão que ia entrar no bairro freou e se iniciou o acidente. O caminhão teria dado seta para a esquerda para entrar no Momento Verde e, durante a conversão, o policial com a moto que seguia a frente conseguiu frear e evitar a batida.

Mas o outro PM, que vinha logo atrás, não conseguiu frear e se chocou contra uma das rodas do caminhão.

Após policialpadrao.com.br