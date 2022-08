A PM policial militar Cláudia Leal e a radialista de Sumaré Néia Mello vêm a candidatas a deputada federal este ano. Cláudia foi candidata a vice-prefeita em 2020 e se definiu recentemente vir candidata pelo Patriota. Já na convenção estadual do AGIR36 em São Paulo, a jornalista sumareense Néia Mello, foi confirmada como candidata ao cargo de deputado federal. O evento aconteceu no último sábado, dia 30, na capital paulista

Segundo a candidata, “o AGIR 36, está vindo como um partido novo, mas sem dúvida, vem movimentando os bastidores da política. A legenda foi responsável, por exemplo, já por nos trazer deputados e grandes apoios como também nomes para um futuro político bem próximo, bem como sabemos, alguns nomes aguardam abertura da ‘janela partidária’ para oficializar mudança de sigla, e nomes aí que foram ventilados como possíveis líderes de uma chapa pura para as eleições municipais do ano que vem”. Ela ressaltou também que seja como for, uma disputa nas eleições municipais é vista com bons olhos por boa parte dos apoiadores do AGIR em Sumaré, “mesmo porque, penso eu, a grande maioria da nossa população, está cansada de ser taxada como uma grande cidade da RMC , até geograficamente falando, mas em último lugar nas questões de saúde, educação e qualidade de vida”.