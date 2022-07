Agentes da Força Tática (FT) da Polícia Militar prenderam um casal por tráfico de drogas no final da tarde desta sexa-feira (22) em Americana. Os PMs chegaram até o casal que trabalhava no bairro Antônio Zanaga após uma denúncia.

O homem de 36 anos e a mulher de 39 anos, foram abordados em um comércio e foram encontradas 34 porções de maconha, 14 pedras de crack e 9 unidades de cocaína. Os militares vistoriaram um Corsa e encontraram mais 14 porções de maconha.

MUNIÇÃO- Vistoria feita depois, no apartamento do casal foram apreendidas duas munições calibre 38, duas balanças, outras porções de entorpecentes e cerca de R$ 2,4 mil em dinheiro. As drogas foram totalizadas em quase 2kg nos diversos tipos. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o casal permaneceu preso.