Um homem invadiu o apartamento da ex-namorada e furtou roupas íntimas (calcinhas) na noite desta segunda-feira (28). O caso aconteceu em um condomínio no jardim Nova Veneza, em Sumaré. Um segurança do condomínio flagrou o militar de 23 anos andando pelo residencial em atitude suspeita. Ele estava encapuzado e de boné, seguindo em direção ao portão do condomínio.

O segurança já conhecia o policial e pediu que o barrassem na saída e foi verificar o apartamento da ex-namorada que ele costumava visitar. O funcionário encontrou a porta arrombada e foi analisar as imagens das câmeras de segurança. O militar aguardava no local e ao ser questionado sobre a invasão, fugiu correndo para o apartamento da ex.

Um outro morador do apartamento com a vítima flagrou o homem pulando a cancela do condomínio, retornou e conteve o militar junto com o segurança. A mulher não estava no local no momento da invasão, mas chamou a Polícia Militar (PM) assim que soube do ocorrido.

O suspeito disse à polícia que estava embriagado e fora de si, por isso invadiu o apartamento para furtar roupas íntimas da ex. As peças estavam no capacete do invasor. Após coletar os depoimentos, a PM apresentou o caso no plantão policial. O delegado autuou o suspeito por furto qualificado e ele ficou à disposição da Justiça. O registro da ocorrência destaca que no momento da prisão, o autor não portava documento funcional.

Após policialpadrao.com.br

foto de arquivo