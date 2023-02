PLT Nova Odessa tem 53 vagas esta 2ª-feira

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa

mantido pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos para a seleção de 46 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. Bom lembrar que 22 delas são para o Centro de Preparação para Vendas da Localiza. Mas atenção: as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa.

Os interessados devem enviar currículo na próxima segunda-feira (13/02) para o endereço eletrônico [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail. A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

O Centro de Preparação para Vendas da Localiza, que atende as lojas da rede em todo o Estado de São Paulo, coloca à disposição dos novaodessenses as seguintes oportunidades: Técnico de Qualidade Automotivo (2 vagas), Higienizador Automotivo (4 vagas), Mecânico de Troca de Pneus (2 vagas), Mecânico de Automóveis Geral, Montador/Desmontador de Partes Automotivas, Preparador de Superfície para Pintura (5 vagas), Martelinho de Ouro (2 vagas), Pintor Automotivo (2 vagas), Funileiro Automotivo, Polimento/Estética Automotiva (2 vagas).

A empresa oferece diversos benefícios, como vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, PLR (participação de lucro), plano de saúde Unimed Nacional, Gympass, Clube Allya de Descontos e Universidade Localiza.

Confira as demais vagas da iniciativa privada publicadas no mural do PLT de Nova Odessa:

AJUDANTE GERAL – Com Ensino Médio para atuar com esmerilhadeira, policorte, e auxiliar soldadores, usinagem, instalação de equipamentos quando necessário nos respectivos clientes. Desejável experiência com policorte e esmerilhadeira.

ASSISTENTE DE FATURAMENTO (2 VAGAS) – Ensino Médio e disponibilidade de horários, com experiência na função. Salário: entre R$ 2.000 a R$ 3.000.

AUXILIAR FISCAL – Gerar notas de entrada e saída, toda rotina fiscal. Estar cursando ou ter concluído ciências contábeis, será um diferencial, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h18, salário de R$ 2.043,00, vale-alimentação de R$ 200,00, auxílio-transporte e plano de saúde.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO MASCULINO (4 VAGAS) – Com ou sem experiência, de 18 a 35 anos, para trabalhar de segunda a sexta, das 7h30 às 17h18. Salário: R$ 1.977,36, vale-alimentação de R$ 200,00, auxílio-transporte e Plano de Saúde.

AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO COMERCIAL – Ensino Médio, conhecimento em refrigeração comercial, experiência na função. Salário: R$ 1.700,00, vale-alimentação e vale-transporte.

COSTUREIRA (5 VAGAS) – Experiência em máquina reta (manual ou eletrônica) tecidos planos, prespontadeira e fechadeira (camisaria). Benefícios: piso da categoria, vale-alimentação, vale-transporte, prêmio, plano de carreira, transporte e convênio odontológico.

FERRAMENTARIA CONTRATA (4 VAGAS) – Retificador cilíndrico, Operador de Centro de usinagem, Programador de Centro de Usinagem e Projetista.

FRESADOR/TORNEIRO MECÂNICO (3 VAGAS) – Com experiência na função.

MARCENEIRO/1/2 OFICIAL (2 VAGAS) – Com experiência na função.

MENOR APRENDIZ (7 VAGAS) – De 17 a 19 anos, ambos os sexos, para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Salário: R$ 917,59.

PORTEIRO (2 VAGAS) – Para trabalhar em Nova Odessa.

SERRALHEIRO/SOLDADOR – Com experiência na função.

