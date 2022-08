O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, mantido pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 19 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. Os interessados devem enviar currículo nesta terça-feira (23/08) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902. Mas atenção: as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa.

Confira as vagas:

AÇOUGUEIRO (3 VAGAS) – Com experiência na função

ANALISTA FISCAL / DEPTO FISCAL / AUX. CONTABILIDADE – Com experiência na função

ASSISTENTE ACADÊMICO – Feminino, ensino médio completo, 18 a 40 anos, não necessita experiência, para trabalhar no Polo do Parque Residencial Klavin, de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado das 9h às 13h. Remuneração: R$ 1.300,00 + benefícios

AUXILIAR DE FERRAMENTARIA – De 18 anos até 25 anos, com curso de aprendizagem industrial na área de Mecânica de Usinagem, das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. Salário: R$ 1.800,00

AUXILIAR DE LIMPEZA (2 VAGAS) – Feminino, com experiência na função

ESTÁGIO NA ÁREA COMERCIAL – Estar cursando graduação em Administração, Economia, Contabilidade, Engenharia de Produção ou correlatas, ter conhecimento pacote office (Word, Excel e Power Point) nível intermediário/avançado; ser comprometido, responsável e dedicado, facilidade com números e relatórios, com perfil dinâmico e criativo

VENDEDOR EXTERNO (10 VAGAS) – Para vendas externas em condomínios, plantão de vendas, ofertando o portfólio da empresa Vivo Fibra. A empresa oferece salário compatível ao mercado, treinamento, convênio médico e etc