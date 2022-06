O PLT (Posto Local do Trabalho) mantido pela Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 21 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. Os interessados devem enviar currículo na próxima segunda-feira (27/06) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902. Mas atenção: as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa.

Confira as vagas:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função.

AUXILIAR DE LIMPEZA MASCULINO – Com experiência em limpeza de fábrica. (4 vagas)

AUXILIAR DE FERRAMENTARIA – Maior de 18 anos até 23 anos, Curso SENAI de Aprendizagem Industrial na área de Mecânica de Usinagem. (1 vaga)

ESTÁGIO EM QUALIDADE – Auxiliar no desenvolvimento e execução dos planos de qualidade, estar cursando técnico ou superior em Engenharia de Produção, Mecânica, Mecatrônica, Automação. (1 vaga)

ESTÁGIO EM MECATRÔNICA – Cursando técnico ou superior na área.

MECÂNICO DIESEL – Funções a serem efetuadas será no serviço de freios, parte rodante em geral e pneumática. Colaborar com a equipe de reparação para diagnosticar problemas com veículos e planejar reparos. Executar testes de diagnóstico regular em caminhões. (1 vaga)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – Com experiência na função. (1 vaga)

AJUDANTE DE CARREGAMENTO

AJUDANTE GERAL

AJUDANTE MECÂNNICO

AJUDANTE PRODUÇÃO

½ OFICIAL MARCENEIRO

TÉCNICO ELETRÔNICO

OPERADORTORNO CNC

PROGRAMADOR E OP CENTRO DE USINAGEM

FRESADOR

AJUDANTE DE DOBRADEIRA

AJUDANTE DE ACABAMENTOS