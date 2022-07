O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, mantido pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 19 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas.

Os interessados devem enviar currículo na próxima segunda-feira (25/07) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902. Mas atenção: as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa.

Confira as vagas:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função. (3 vagas)

AUXILIAR EDUCACIONAL – Formação: cursando ou já ter concluído Pedagogia. (1 vaga)

CONSULTORA DE VENDAS – Disponibilidade de horário tarde/noite e experiência com vendas e atendimento ao público. (1 vaga)

PROFESSOR(A) CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Experiência em ministrar aulas F2 e Ensino Médio. (1 vaga)

VENDEDOR COM EXPERIÊNCIA EM AUTOCAD – Masculino, com experiência em vendas e AutoCAD. (1 vaga)

½ OFICIAL FERRAMENTEIRO – Empresa automotiva contrata.

OPERADOR DE MÁQUINA PCD – Empresa automotiva contrata.

APRENDIZ PARA ALIMENTAÇÃO LINHA DE PRODUÇÃO – Empresa automotiva contrata.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – Empresa automotiva contrata.

SERRALHEIRO – Empresa automotiva contrata.

SOLDADOR MIG/MAG – Empresa automotiva contrata.

SERVIÇOS GERAIS – Empresa têxtil contrata.

OPERADOR DE PANTOGRAFO – Empresa têxtil contrata.

OPERADOR MULTI-AGULHA – Empresa têxtil contrata.

OPERADOR DE CALDEIRA – Empresa têxtil contrata

MOTORISTA DE CAMINHÃO BAÚ TRUCK ¾ (Com conhecimento em São Paulo) – Empresa têxtil contrata.

AUXILIAR DE COLORISTA – Empresa têxtil contrata.