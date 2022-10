O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, mantido pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 98 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As áreas com maior número de vagas são as de operador de empilhadeira garfo e clamp, pedreiro e servente de pedreiro.

Os interessados devem enviar currículo na segunda-feira (17/09) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902. Mas atenção: as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa.

Confira as vagas publicadas:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função. (1 vaga)

COSTUREIRA – Experiência em máquina reta e overloque. (4 vagas)

VENDEDOR BALCONISTA – Feminino, com experiência. (1 vaga)

AJUDANTE DE MARCENEIRO – Com experiência. (1 vaga)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Sem experiência, masculino, idade até 30 anos. (1 vaga)

AJUDANTE GERAL – Masculino, para montagens de caixas de edredons, ajudar a carregar e descarregar caminhão. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Feminino, com experiência comprovada, para trabalhar em academia. (1 vaga)

FAXINEIRA – Com experiência, para trabalhar uma vez por semana, preferencialmente às quartas-feiras. Paga-se R$ 150,00. Local no Jd. Flórida. (1 vaga)

OPERADOR DE EMPILHADEIRA GARFO E CLAMP – Possuir experiência evidenciada em carteira, CNH válida categoria B, curso de operador de empilhadeira (NR11) realizado em instituição. Escala 6×2 – 06hs às 14 / 14hs às 22hs / 22hs às 06hs. Escala 6×1 – 06hs às 14 / 14hs às 22hs / 22hs às 06hs. Residir em Nova Odessa e Americana. (40 vagas)

PEDREIRO – Atividades: assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes. Requisitos: Experiência comprovada em carteira. Salário: R$ 2.232,00 + benefícios: fretado + vale alimentação de R$ 500,00. Horário de trabalho: segunda à sexta das 07:00h às 17:00h. (20 vagas)

RECEPCIONISTA – Para trabalhar em academia, com experiência em atendimento. (1 vaga)

SERVENTE DE PEDREIRO – Atividades: preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções, auxiliar o pedreiro ou encarregado nas execuções de suas tarefas, zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços. Requisitos: não é necessário experiência. Salário: R$ 1.800,00 + benefícios: fretado + vale alimentação de r$ 500,00. Horário de trabalho: segunda à sexta das 07:00h às 17:00h. (10 vagas)

EMPRESA CONTRATA: SERRALHEIRO INDUSTRIAL / AJ. DE MONTAGEM / PINTOR INDUSTRIAL / MOTORISTA MUNCKEIRO – Com experiência e vagas masculinas. (4 vagas)

EMPRESA CONTRATA: AJUDANTE DE PRODUÇÃO MASCULINO / OPERADOR DE EMPILHADEIRA / MOTORISTA D e E (6 vagas)

EMPRESA CONTRATA: AUXILIAR DE TECELAGEM / URDIDOR SECCIONAL / FAXINEIRO / REVISOR TECIDOS – Com experiência e vagas masculinas. (4 vagas)

EMPRESA CONTRATA: AUXILIAR DE TECELAGEM / CONTRAMESTRE – Com experiência e vagas masculinas. (2 vagas)