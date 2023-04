PLT N Odessa com 60 vagas esta 2a

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa

mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos para a seleção de 60 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas, incluindo 10 vagas para o Centro de Preparação para Vendas da Localiza. As vagas são para pessoas com experiência e moradoras de Nova Odessa.

Os interessados devem enviar currículo na segunda-feira (03/04) para o endereço eletrônico [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail. A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas da iniciativa privada publicadas no mural do PLT de Nova Odessa:

AJUDANTE DE MOTORISTA – Masculino, experiência de 1 ano em carga e descarga, com disponibilidade para viagens curtas e longas. (10 vagas)

AJUDANTE GERAL – Trabalhador de avicultura: trabalhar dentro do processo da fábrica de ração. Trabalho manual exigindo esforço físico. Preferência para sexo masculino. Trabalhador de avicultura/sala de ovo: trabalhar dentro do processo da coleta de ovo. Trabalho manual exigindo agilidade. Ambos os sexos. (2 vagas)

AJUDANTE GERAL – Masculino, para trabalhar em condomínio, com experiência em tratamento de piscina e pequenos reparos de manutenção. (1 vaga)

APRENDIZ – Feminino ou masculino, de 18 a 21 anos, Ensino Médio completo ou cursando, curso de informática básica, participar do CIEE, para desenvolver atividades no campo de logística. (4 vagas)

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – Masculino, pequenos reparos prediais, limpeza área interna e externa e serviços de jardinagem como corte de grama e pequenas podas. (1 vaga)

AUXILIAR TÉCNICO EM ELETRÔNICA – Masculino, com experiência em conserto de impressoras em geral, Ensino Médio completo. (1 vaga)

ANALISTA AMBIENTAL OU TÉCNICO AMBIENTAL – Ambos os sexos, ensino técnico ou superior completo em Gestão/Engenharia Ambiental; Proficiência no MS Office (Excel, Word e PowerPoint); Desejável experiência com consultoria ou em processos de solicitação e acompanhamento de emissão de documentos técnicos em outros órgãos ambientais da federação (ex. IBAMA, INEA e FEAM). Atenção aos detalhes e habilidades para resolver problemas. Horário: Seg a quinta é das 08h às 18h, e de sexta é das 08h às 17h. (1 vaga)

BALCONISTA AÇOUGUE – Com experiência, residir preferencialmente Alvorada, Capuava. (1 vagas)

CALDEIRISTA – Masculino, com experiência na função. (1 vaga)

CONSULTOR DE VENDAS – Masculino, com experiência, ensino médio completo, acima de 21 anos, conhecimento em redes sociais. (1 vaga)

CONTRA-MESTRE – Masculino, com experiência em tear Vamatex, P1001 e Leonardo. (1 vaga)

ESTAMPADOR DE CAMISETA – Masculino, com experiência em mesa corrida. (1 vaga)

MECÂNICO DE MÁQUINA CIRCULAR – Com experiência em máquina de malharia. (1 vaga)

MEIO OFICIAL DE COZINHA – Feminino, com experiência. Horário de trabalho escala 6×1 das 13:40 às 22 hrs – segunda a sábado. (1 vaga)

MOTORISTA CNH “E” – MOPP, com experiência comprovada como carreteiro, disponibilidade para viagens curtas e longas, ajudar na carga e descarga de materiais. (2 vagas)

OPERADOR DE MÁQUINA – Masculino, Ensino Médio completo, curso Técnico em Mecânica, trabalhar na trituração de eletrônicos e eletrodomésticos, experiência em máquinas rotativas. (1 vaga)

REPOSITOR – Masculino, executar atividades de reposição, atendimento ao cliente. Horário de trabalho das 14:00 às 22:20. Trabalhar em supermercado. (5 vagas)

REPOSITOR – Masculino, com experiência na reposição de linha de produção, Ensino Médio completo. (4 vagas)

TORNEIRO MECÂNICO – Com experiência, trabalhar em torno convencional. Residir em Nova Odessa, Americana ou Sumaré. (1 vaga)

LAVADOR DE CARROS/ PINTOR AUTOMOTIVO / PREPARADOR AUTOMOTIVO / TROCADOR DE PEÇAS / TROCADOR DE PNEUS / MARTELINO DE OURO (10 vagas)

AJUDANTE GERAL – Com experiência em jardinagem. (1 a 3 vagas)

OPERADOR DE ROÇADEIRA COSTAL – Com experiência. (1 a 3 vagas)

AJUDANTE DE MONTAGEM (AJUDANTE GERAL) – Com experiência na função. (1 vaga)

MOTORISTA MUNCKEIRO – Com experiência na função. (1 vaga)

SERRALHEIRO INDUSTRIAL – Com experiência na função. (1 vaga)

ELETRICISTA ELETRÔNICO – Com experiência na função. (1 vaga)

LIÇATRIZ – Feminino, com experiência. (1 vaga)

REVISOR(A) DE TECIDO CRÚ – Com experiência. (1 vaga)

TECELÃO – Masculino, com experiência. (1 vaga)

