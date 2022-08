O mundo fitness está sendo cada vez mais procurado, principalmente no período pós pandemia, em que muitas pessoas reavaliaram a forma como estavam cuidando de si. De acordo com dados divulgados pelo Mercado Livre, as vendas do marketplace da categoria de produtos “fitness e musculação” registraram um aumento de 132% no primeiro trimestre de 2022 comparado ao mesmo período em 2021. “O que antes era visto como necessário apenas para atingir metas estéticas, hoje é essencial para manter a saúde física e até a mental”, comenta Ronaldo Godoi, educador físico e CEO da Red Fitness.

Atividades físicas proporcionam a sensação de viver o momento naturalmente, mas podem ser potencializadas com a prática da atenção plena ou mindfulness, técnica de meditação e outros exercícios que tem como objetivo nos forçar a prestar atenção à vida cotidiana e às coisas pelas quais normalmente nos apressamos a fazer e que tem como resultado deixar de lado a ansiedade e prevenir a depressão. Além disso, a prática também aumenta a satisfação com o corpo, melhora a cognição, auxilia no foco e evita distrações do cérebro. “Ao invés de se distrair com pensamentos e músicas enquanto move seu corpo sem pensar, o ideal é se concentrar em cada execução para aproveitar os benefícios do mindfulness e do treino”, comenta Ronaldo. Pensando nisso, o empresário da Red Fitness explica algumas técnicas para a prática de atenção plena na academia.

1) Crie pequenas metas (alcançáveis!). Quando você chega na academia, não se deve simplesmente realizar o treino o quanto antes para ir embora, mas sim se propôr a aumentar a carga, a quantidade de repetições e melhorar a execução. “Flexão de braços, por exemplo, a maioria das pessoas começa apoiando o joelho no chão, mas depois de um tempo consegue tirar. Isso deve ser comemorado como uma mini meta alcançada!”, conta Godoi.

2) Desconecte-se! Desligar o celular ou qualquer outro dispositivo móvel que você tenha por perto é essencial para que não ocorram distrações durante os exercícios. “Desta forma, você foca somente no seu treino e pode aproveitar o máximo possível daquele momento seu”, diz Ronaldo.

3) Preste atenção no músculo que está sendo trabalhado! Quando você executa um exercício pensando na região do corpo que está sendo trabalhado, você consequentemente utiliza mais força. Isso significa que facilita a aparição de resultados.

4) Inspire, respire. “A respiração é peça fundamental para uma boa execução dos movimentos. Deve-se puxar o ar na posição inicial e soltá-lo no momento que se faz força”, explica o especialista.

Sobre a Red Fitness

A Red Fitness é uma rede de academias fundada em 2013 pelo casal Ellen Fernandes e Ronaldo Godoi. A companhia oferece, além das modalidades triviais, a micro gym Red Burn – modelo patenteado de treino. Hoje, com 4 operações na cidade de São Paulo e outras 4 em fase de implantação em Jundiaí, Indaiatuba e São Paulo, a marca está em expansão das unidades para todo o País por meio do franchising.