Fundamental no tratamento de muitos pacientes que realizam cirurgia bariátrica, a cirurgia plástica de contorno corporal é o segundo tipo mais realizado entre as cirurgias reparadoras feitas no país. De acordo com o último censo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), de todas as cirurgias reparadoras realizadas no país, 11, 6% são de pós obesidade.

O cirurgião plástico e membro titular da SBCP, Samir Eberlin, explica que após uma grande perda de peso gerada pela bariátrica, é comum o surgimento de flacidez e excesso de pele. “Após a cirurgia de redução de peso, a pele e os tecidos, muitas vezes, perdem a elasticidade, levando à flacidez nos braços, coxas e abdômen”, explica.

A flacidez e o excesso de pele costumam gerar bastante desconforto e afetar a autoestima dos pacientes. “Ao realizar uma bariátrica, o desejo de grande parte dos pacientes é resolver o problema da obesidade e conquistar um corpo mais magro. Mas com a flacidez e o excesso de pele em várias regiões do corpo, em decorrência da bariátrica, o paciente tende a se sentir frustrado com sua imagem”, explica o cirurgião.

Além da insatisfação com a própria imagem, a flacidez e o excesso de peso podem causar problemas físicos, como dores na coluna, assaduras, e atrapalhar atividades do dia a dia. O excesso de pele na região facial pode atrapalhar a visão. Já o excesso de pele nos braços e coxas pode reduzir a mobilidade do paciente.

Por esses e outros motivos, algumas cirurgias pós-bariátricas podem ser consideradas reparadoras. Seu objetivo não é apenas estético. “A cirurgia de contorno corporal melhora a forma e o tônus do tecido subjacente, que sustenta gordura e pele, e remove o excesso de gordura e flacidez da pele. O resultado é uma aparência mais natural do corpo, com contornos suaves e alinhados com a nova estrutura física do paciente”, afirma Eberlin.

O especialista observa ainda que o tratamento da obesidade exige um conjunto de ações que envolvem fatores psicológicos, nutricionais, correção das condições cardiovasculares, além do controle de doenças, como a diabetes. “A cirurgia plástica, ao aperfeiçoar o contorno corporal, cumpre uma importante tarefa no processo de perda de peso promovido pela cirurgia bariátrica”, finaliza.