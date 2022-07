Ter um jardim em casa é mais do que um benefício estético, as plantas em ambiente aberto ou fechado, auxiliam na purificação e umidade do ar, combatendo alergias e problemas respiratórios. Segundo pesquisa realizada pela NASA (National Aeronautics and Space Administration), constatou-se que algumas espécies de plantas são capazes de filtrar e purificar o ar de forma natural, como é o caso do lírio-da-paz, da espada-de-são-jorge, do antúrio, entre outras bem comuns dentro dos lares brasileiros.

As plantas também são grandes ajudantes no ambiente de trabalho; trabalhar em um ambiente com plantas naturais é uma ótima maneira de estimular a criatividade e a concentração. Segundo o especialista em jardinagem Justin Hancock, as cores das plantas são capazes de energizar e trazer mais inspiração e concentração para o ambiente. O perfume do alecrim, por exemplo, é responsável por estimular as funções cognitivas, ajudando na concentração e memória.

Além de todos os benefícios para a saúde e o bem-estar, as plantas também são aliadas na decoração. Usar as plantas naturais deixa o ambiente mais bonito e aconchegante. Ter e cuidar de um jardim também é uma ótima opção para quem quer um novo hobby ou uma escolha mais saudável na alimentação, optando por cultivar legumes e hortaliças livres de agrotóxicos.

Para ter sucesso no cultivo de plantas, seja em ambiente externo ou interno, é importante sempre seguir a recomendação de rega e iluminação necessárias de cada espécie. As plantas possuem diferentes necessidades de água e contato com o sol. Plantas que necessitam de uma rega com menos frequência podem ser a melhor opção para iniciantes. Plantas que necessitam de sol direto (de quatro a seis horas por dia) são uma opção para ambientes externos como jardins e varandas.

Uma necessidade que todas as plantas têm em comum para crescerem com saúde é ter um solo de qualidade. Para manter as propriedades da terra, um adubo caseiro pode ser uma solução simples e barata. O adubo NPK possui os componentes mais importantes para as plantas. O nitrogênio (N) é responsável pelo crescimento saudável, ele também é responsável pela coloração das folhagens. O fósforo (P) auxilia a fotossíntese das plantas, proporciona mais saúde e ajuda nas florações. Já o potássio (K) fortalece os tubérculos e ajuda as plantas a adquirirem maior resistência à seca.

Além dos benefícios para as plantas, o adubo NPK pode ser feito com ingredientes que normalmente iriam para o lixo na cozinha. Para fazer o adubo caseiro, é só colocar em um liquidificador casca de ovo, borra de café, casca de banana e ir adicionando água aos poucos. Depois que todos os ingredientes estiverem bem diluídos, o adubo NPK está pronto para uso.

A aplicação do adubo deve ser feita quinzenalmente, sempre pela manhã ou no final da tarde. Ele pode ser aplicado com borrifadas nas plantas ou diretamente no solo, sempre em pequenas quantidades. É necessário sempre observar como a planta irá reagir ao adubo e ir fazendo alterações na aplicação, quando necessário.

Por fim, as ferramentas utilizadas também são importantes para manter a saúde do jardim e das plantas. Trabalhar com ferramentas de qualidade e realizar a manutenção das peças é de suma importância. Para as ferramentas com lâminas, a dica é manter os instrumentos amolados com uma micro retífica. É recomendável também sempre fazer a limpeza dos utensílios com água e deixar secar bem antes de guardar. As ferramentas devem ser armazenadas em local arejado e livre de umidade.