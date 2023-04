Planejamento discute mobilidade urbana em audiência pública na quarta

A Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Americana realiza, no dia 12 de abril, às 19 horas, a terceira audiência pública para discutir o Plano de Mobilidade Urbana. O evento acontece no plenário Doutor Antonio Álvares Lobo, na Câmara Municipal.

Na primeira audiência, em março de 2022, foram apresentadas as características do município com dados detalhados como história da cidade, extensões das principais vias, áreas de maior concentração da população, grau de urbanização, taxa de crescimento populacional anual, índice de envelhecimento, taxas de natalidade e de mortalidade, índices sociais e econômicos, entre outras informações.

LEIA TAMBÉM: Obras do novo acesso da Rua Limeira avançam com recapeamento asfáltico

Em dezembro do mesmo ano, foi demonstrado um diagnóstico de todos os elementos que influenciam na mobilidade urbana, como número de linhas de ônibus, pontos de táxis, radares e outros dados. O diagnóstico contemplou, ainda, as sugestões enviadas à Prefeitura pelos moradores da cidade por meio de um questionário.

Desta vez, serão apresentadas as diretrizes do plano, com as ações que devem ser desenvolvidas para que Americana atinja um nível de mobilidade que atenda todos os segmentos da sociedade”, destacou o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

O estudo sobre mobilidade urbana está sendo coordenado pela Prefeitura de Americana, em parceria com o Senac, e envolve a participação de 22 representantes do poder público e da sociedade civil.

A Política Nacional de Mobilidade Urbana foi instituída em 2012 pela Lei Federal 12.587. Em 2020, a Lei Federal 14.000 determinou que municípios com até 250 mil habitantes devem implantar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana até abril de 2023.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento