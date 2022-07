Partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL confirmou o vereador de Americana Marschelo Meche como nome a deputado federal nas eleições deste ano.

O Partido Liberal encerrou sua convenção e sou oficialmente pré-candidato a deputado federal pela nossa região. Eu me orgulho muito em estar no mesmo partido do presidente Bolsonaro, com quem faço política desde a época do Impeachment da Dilma, sempre tivemos a mesma convicção de que era preciso limpar a política brasileira. Fui eleito e reeleito vereador, mantendo meus princípios e lealdade. Sou anti-esquerda e sou a favor de políticas que valorizem as nossas famílias e tradições. Quero escolas cívico-militares para resgatar o civismo e quero um judiciário que não faça ativismo, que seja JUSTO! Quero sempre trabalhar pela LIBERDADE do povo brasileiro! E principalmente, lealdade acima de tudo! Faça essa caminhada comigo, por amor ao povo e ao Brasil. O estado de São Paulo merece muito mais! #JairBolsonaro #meche #sp