O PL oficializou este domingo a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição pela Presidência da República. A oficialização da candidatura do presidente Bolsonaro ocorreu em convenção do partido no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Na convenção do PL, Michelle discursou para ‘humanizar’ Bolsonaro e reduzir rejeição entre mulheres.



Bolsonaro busca se reeleger ao cargo que ocupa desde 2019 tendo sido eleito com 57 milhões de votos no segundo turno em 2018. O general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, também foi oficializado como vice da chapa.