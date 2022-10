Em comemoração aos quatro anos da Di Madre Pizzaria, a banda Roupa Nova e o cantor e compositor Raffa Torres se apresentam na próxima sexta-feira (28), a partir das 19h, no Americana Hall – Parque de Eventos do CCA – na cidade de Americana, interior do Estado de São Paulo. A organização do evento é da CAS Pizzaria Eireli, com o apoio da Rádio Notícia FM.

Estão disponíveis para o público dois tipos de ingressos: Espaço Di Madre e Espaço Di Madre Fest. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Guichê Web https://www.guicheweb.com.br/aniversario-4-anos-di-madre-pizzaria_18617, na Di Madre Pizzaria em Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Sumaré e Nova Odessa, ou na bilheteria do local.

ROUPA NOVA

Mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela, é assim que a banda Roupa Nova iniciou o ano de 2020 e as comemorações para os 40 anos de união, com números que impressionam e shows cada vez mais lotados. Uma trajetória aplaudida de pé por quem conhece a história da única banda com quatro décadas de estrada e a mesma formação desde o início em atividade no Brasil.

Considerado um dos melhores shows nacionais, Roupa Nova atrai para suas apresentações os mais diversos tipos de público. São gerações que atravessaram as mudanças na música e seguem fiéis em cada palco que pisam Cleberson, Feghali, Kiko, Nando, Paulinho (in memorian) e Serginho.

Tudo começou em 1980 quando foram chamados para gravar um tema de final de ano da rádio Cidade. Mariozinho Rocha, produtor naquela ocasião, sugeriu que o nome da banda mudasse para o que hoje é um nome conhecido e amado por todo Brasil.

Quando o assunto é trilha de novela, Roupa Nova é recordista, são responsáveis por tocar o “Tema da vitória”, composto e arranjado por Eduardo Souto Neto, que mais tarde se tornaria tema de Ayrton Senna, pela música tema do “Xou da Xuxa” e do “Vídeo Show”, todos da Rede Globo, além do “Rock in Rio”. Nas canções mais famosas estão “Whisky a go-go”, “Dona”, “Volta pra mim”, “Anjo”, “Seguindo no trem azul”, “A viagem”, “Coração pirata”, entre muitas outras.

Dentre as parcerias que a banda já fez ao longo de toda a carreira estão Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Rita Lee, Sandra de Sá, Zélia Duncan, Fagner, Steve Hackett, David Coverdale, Fafá de Belém, Lulu Santos, Leandro & Leonardo, Daniel, Ney Matogrosso, Luan Santana, Maite Perroni e outros.

Sempre inovando, nesses 40 anos de muitos acordes, a banda lançou o álbum “As Novas do Roupa”, composto por 11 canções inéditas, que estão disponíveis nas principais plataformas digitais.

Em 2020 a banda comemorou 40 anos de carreira, e havia preparado um grande evento para a gravação do DVD comemorativo, mas com a chegada repentina da pandemia por conta da COVID-19, o show foi adiado. No mesmo ano, Roupa Nova perdeu um de seus integrantes. Paulinho faleceu em 14 de dezembro, deixando um vazio e muita saudade no coração de todos os admiradores da banda.

Em 2021, além de algumas lives realizadas, Roupa Nova retornou aos palcos em outubro e para 2022 a banda preparou um inédito e emocionante projeto comemorativo de 40 anos, com participações especiais, sucessos que transcenderam barreiras da música, e claro, dar continuidade ao sonho da banda com uma linda e merecida homenagem ao Paulinho e a fantástica trajetória de seis artistas completos, amados e aclamados Brasil a fora.

Oficialmente fazendo parte da banda, Fabio Nestares entra para somar, e passa a ser o sétimo Roupa Nova, assumindo os vocais ao lado dos demais integrantes.

RAFFA TORRES

Paulista, mas de coração baiano (já que foi criado em Vitória da Conquista/BA), Raffa Torres é um dos nomes mais promissores na música nacional. Com dois álbuns lançados, “Ao Vivo em São Paulo” e o atual “Isso É Raffa Torres”, o cantor de 31 anos tem chamado a atenção muito além dos números nas plataformas digitais e redes sociais. Destaque nas rádios com mais de 90 dias em primeiro lugar e entre as dez mais tocadas por seis meses, Raffa Torres também já foi trilha sonora da novela da Rede Globo “Salve-se quem Puder” (2020) com o single “A vida é um rio” que soma mais de 92 milhões de visualizações no Youtube.

Com repertório puramente romântico, que preza os bons sentimentos e os relacionamentos intensos, Raffa Torres vem apresentando uma personalidade musical em falta no mercado. Repertório impecável e arranjos coerentes vão além de rótulos, e aliados ao seu carisma, leveza e romantismo o tornam ímpar e um dos novos artistas que mais se destacam e em ascensão no cenário musical.

Um dos compositores mais respeitados da atual geração e com mais de 30 sucessos que já passaram pelo primeiro lugar entre as músicas mais tocadas no país, Raffa Torres tem mais de mil composições registradas, sendo que 500 já foram gravadas por outros cantores. Algumas delas se tornaram sucessos, como “Eu era” (Marcos & Belutti); “2050” (Luan Santana), “Nessas horas” e “Ao vivo e a cores” (Matheus & Kauan com a participação de Anitta), “Contrato” (Jorge & Mateus),”Parece namoro” (Marília Mendonça) e “Quase” (Cleber e Cauan), que despontaram em primeiro lugar nas rádios de todo o Brasil durante meses.

Mas a lista de artistas que faz Raffa Torres ser um dos principais e mais respeitados compositores do país, conta ainda com Fernando & Sorocaba; Michel Teló; Felipe Araújo; Henrique & Juliano; João Bosco & Vinícius; Thaeme & Thiago, Paula Fernandes, e também alguns artistas do samba como Dilsinho, Sorriso Maroto e Thiaguinho; além de seus ídolos Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone. Já em números, só no Youtube, esse alcance ultrapassa 2 bilhões de visualizações dos clipes oficiais.

Com mais de 765 mil seguidores no Instagram, no Youtube o artista já ultrapassa um milhão de inscritos e soma mais de 350 milhões de visualizações de seus vídeos.

SERVIÇO

Evento: Show Roupa Nova e Raffa Torres

Data: 28 de outubro

Horário: 19h

Local: Americana Hall – Parque de Eventos do CCA – km 120,5 – Jardim América II – Americana/SP.

Valores: A partir de R$ 80,00.

Mais informações: https://www.guicheweb.com.br/aniversario-4-anos-di-madre-pizzaria_18617