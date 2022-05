Para os consumidores que buscam uma sugestão de receita fácil e saudável, a nutricionista da Magro apresenta a Pizza de Frigideira Fit recheada com tomate seco e rúcula. A massa preparada diretamente no liquidificador é fácil e pode ser saboreada por toda família, em qualquer ocasião.

O Sal Light Magro tem 70% menos sódio, é o único do segmento com redução considerável de sódio, não contém glúten, é iodado e também uma fonte de potássio.

Vale ressaltar que uma colher de sopa do Sal Light Magro equivale a uma colher do Sal Refinado comum, ou seja, ele salga na mesma proporção, porém com menos sódio.

O produto é oferecido em uma embalagem premium com 500 gramas, está disponível em redes supermercadistas, lojas especializadas em produtos naturais, panificadoras e empórios de todo país.

PIZZA DE FRIGIDEIRA FIT DE TOMATE SECO COM RÚCULA

Ingredientes | Massa:

¾ xícara (chá) de farinha de arroz (75g)

2 ovos (100g)

1 colher (chá) de amido de milho (5g)

½ xícara (chá) de leite desnatado (100ml)

¼ xícara (chá) de óleo (50ml)

1 colher (chá) de fermento químico em pó (6g)

1 colher (chá) de Sal Light Magro (4g)

Ingredientes | Recheio:

2 colheres (sopa) de catchup (24g)

150g de queijo muçarela ralado

¾ xícara (chá) de tomate seco (70g)

12 folhas de rúcula para decorar (24g)

Modo de Preparo:

Massa: Coloque todos os ingredientes em um liquidificador, bata por um minuto e reserve.

Montagem: Unte uma frigideira com óleo e leve ao fogo baixo. Coloque uma concha de massa sobre a frigideira. Quando a parte de cima da pizza estiver seca, vire a massa e desligue o fogo, espalhe o catchup, a muçarela e ligue o fogo novamente até a muçarela derreter. Coloque em um refratário e espalhe sobre a pizza a rúcula e o tomate seco.

Rendimento: 8 porções de 60g

Dificuldade: fácil

Preparo: 45 minutos

SOBRE A MAGRO #produtosmagro

Acreditamos que menos açúcar é mais saúde! Assim, compartilhamos o propósito de incentivar pequenas mudanças de hábito, reduzindo o que faz mal na alimentação sem abrir mão do prazer, mantendo o compromisso de mostrar aos nossos consumidores como manter o bem-estar sem culpa.

A marca Magro tem uma vasta linha de produtos incluindo chás, achocolatados, refrescos, gelatinas e está presente nas principais redes varejistas e atacadistas de todo país.