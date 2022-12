O PIX alcançou um novo recorde nesta quarta-feira (30/11), com 99,4 milhões de transações em um só dia. De acordo com o Banco Central, a marca histórica anterior havia sido registrada em 7 de outubro, com 93,6 milhões de operações.

O novo recorde neste ano coincidiu com o último dia da primeira parcela do 13º salário, informou a autoridade monetária. Para Giancarllo Melito, advogado especializado em meios de pagamento e sócio do escritório Barcellos Tucunduva Advogados (BTLAW), o pagamento contribuiu muito com esse resultado.

“Sem prejuízo do crescimento permanente das transações com PIX, estando a população com mais recursos disponíveis, mais transações de pagamentos são realizadas. E, sendo o PIX um dos meios de pagamento preferido dos brasileiros, teremos mais transações de PIX.”, avalia.

Na avaliação do advogado, as facilidades que o PIX traz aos usuários faz com que cada vez mais pessoas passem a utilizá-los. “Mesmo aquelas pessoas que eram reticentes ao seu uso, tendem a usar, na medida em que percebam seus benefícios”, completa Melito, que acredita em um novo recorde do número de transações durante dezembro, mês das vendas para o Natal.

