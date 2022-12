A pista de bicicross do Complexo Esportivo do Centro Cívico, em Americana, está ganhando nova iluminação com a instalação de refletores em LED. Os serviços foram iniciados nesta sexta-feira (16) e deverão estar concluídos na semana que vem.

Ao todo, estão sendo trocados 30 refletores espalhados por seis postes do local. O trabalho está sendo realizado em parceria entre as secretarias de Esporte e de Obras e Serviços Urbanos.

“Quero agradecer ao secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, que sempre nos auxilia na parceria de sempre”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal.

Leal lembrou, ainda, que dará continuidade à revitalização do espaço e está buscando parcerias para a concretização de melhorias na pista de bicicross e nos banheiros.