O empresário de Piracicaba Edvaldo Brito (Avante) acelerou para buscar votos em Santa Bárbara e se reuniu esta semana com três vereadores da cidade. Uma das principais apostas do partido para as eleições deste ano, ele se reuniu com o vereador Jesus Vendedor (também do Avante) para fechar uma provável dobrada. Brito foi candidato a prefeito em 2020 e hoje é visto como importante parceiro do prefeito da cidade.

Abaixo a postagem de Brito.

Hoje(29) tive o prazer de receber o Vereador de Sta Barbara do Oeste Antônio Carlos Ribeiro (Carlão Motorista) juntamente com o pré Candidato a Deputado Estadual Jesus. Na oportunidade firmamos uma parceria para um grande projeto.