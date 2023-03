Piracicaba sedia 4ª Rodada de Negócios da Construção Civil

Evento em Piracicaba esta sexta deve reunir mais de 100 participantes

Piracicaba sedia nesta sexta-feira, 17/03, a 4ª Rodada de Negócios do Guia da Construção Civil. O evento, um dos mais aguardados do segmento no interior paulista, deve reunir mais de 100 empresas e profissionais do setor, como engenheiros, arquitetos, fornecedores e designers. O encontro será realizado no Eventus Buffet, das 8h às 12h.

Angélica Cursio, CEO do Guia da Construção, empresa organizadora do evento, afirma que além da rodada de negócios, o encontro terá uma programação variada, com apresentações das novidades do setor, palestra, e a presença de profissionais e empresas que são referências no segmento onde atuam.

Um dos destaques é a palestra “Seja Um Profissional de Referência”, do consultor Rodrigo Ruiz. “Além do networking, o evento terá uma programação ampla e diversificada para potencializar ao máximo as oportunidades de fechamento de negócios entre os participantes”, comenta Angélica.

Outra novidade é o lançamento da Revista Digital, uma publicação periódica online com artigos relacionados à reforma e construção. É mais uma oportunidade para fornecedores associados ao Guia da Construção divulgarem de forma ampla suas empresas. A Rodada de Negócios ocorre em um momento de grande expectativa para o setor. Para 2023, a construção prevê um crescimento de 2,5%, de acordo com a expectativa divulgada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Em 2022, o segmento cresceu 6,9%, bem acima do Produto Interno Bruto (PIB), que ficou em 2,9%.

“A construção civil vem mantendo um ritmo de crescimento nos últimos três anos. E agora, com o fim do período de chuvas, o setor deve aquecer ainda mais”, avalia Angélica.

A Rodada de Negócios do Guia da Construção Civil é uma oportunidade para profissionais e empresas do setor ampliar o networking, fechar parcerias e negócios. O evento conta com o patrocínio das empresas Construferr (ferragem armada), Rentax (locação de máquinas e equipamentos), Grupo Futura (lajes e marmoraria), Icamp (marcas e patentes), Luzeiro (iluminação e materiais elétricos), Voltex (energia solar fotovoltaica), Ateliê das Esquadrias (esquadrias em alumínio), Gold Graft Tintas (tintas e revestimentos) e My Box de Piracicaba (marcenaria moderna).

Serviço:

4ª Rodada de Negócios do Guia da Construção

Onde: Eventus Buffet, Rua Dr. Coriolano Ferraz do Amaral, 707, Vila Monteiro.

Quando: 17 de março.

Horário: das 8h às 12h.

Mais informações: www.guiadaconstrucao1.com.br

