O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou na última terça-feira (2) as obras da nova planta da ProtDesc no Município, às margens da Rodovia SP-135 (Rodovia Dona Margarida da Graça Martins). Líder em seu segmento, a ProtDesc produz máscaras, aventais, toucas, fraldas, kits cirúrgicos, entre outros produtos, e completou 18 anos na data da visita do prefeito à sua nova sede.

Recepcionado pelos co-fundadores Ademir Donizete Barbosa e Carla Aparecida Barbosa, Rafael conheceu a nova planta de mais de 15 mil metros quadrados de área construída, reunindo parte administrativa, galpão de produção, refeitório, centro de distribuição e centro de materiais – estrutura 3 vezes maior do que a atual. O investimento da empresa é de R$ 40 milhões em um processo de expansão que prevê o crescimento dos atuais 180 para até 350 colaboradores.

“A ProtDesc é um case de sucesso. Uma empresa que nasceu há 18 anos, em um espaço de 40 metros quadrados e hoje chega a uma nova planta, moderna, com quase 16 mil metros quadrados e com possibilidade de ampliação. Devemos valorizar o engajamento e o empreendedorismo. Santa Bárbara d’Oeste vive hoje o seu melhor momento, sendo a líder na geração de empregos em toda a região e sendo uma das cidades do Estado de São Paulo que mais gerou empregos em 2022. Isso fomenta toda uma cadeia produtiva, gerando emprego, renda e consumo em nossa cidade”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.