O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou nesta quarta-feira (14) a cooperativa de reciclagem “Juntos Somos Fortes”, localizada no Distrito Industrial II. Acompanhado de autoridades e membros do Consimares, a comitiva acompanhou todas as etapas do processo de reciclagem realizadas no espaço. Criada em 2016 e formada por moradores da extinta favela Zumbi dos Palmares e catadores de rua de Santa Barbara d’Oeste, a cooperativa “Juntos Somos Fortes” se tornou referência da região.

O prefeito Rafael Piovezan lembrou que o barracão da cooperativa de reciclagem “Juntos Somos Fortes” foi entregue em 2020 e começou a operar neste ano, alcançando resultados satisfatórios na coleta de materiais inservíveis. “Em 2013 nós coletávamos e fazíamos a reciclagem de oito toneladas de materiais por mês. Hoje já atingimos 200 toneladas – número este que falamos em coletar e reciclar até o final de 2024 no nosso plano de governo”, comentou.

Na ocasião, Piovezan enfatizou ainda sobre a obra do novo barracão para coleta seletiva em Santa Bárbara que será destinado para outra cooperativa, a Recicoplast. O novo espaço está localizado no Jardim dos Manacás e possui investimento de mais de R$ 1 milhão, possibilitando a ampliação da estrutura da cooperativa e incrementando o serviço prestado.

“Estamos construindo um barracão igual a esse, que vai permitir mais dignidade no trabalho de todos os cooperados e ampliar cada vez mais esse trabalho. Essa é a nossa política pública que resulta em trabalho, dignidade, renda e ainda ajuda o meio ambiente. Mais um compromisso nosso sendo cumprido”, complementou o prefeito.

Estiveram presentes na visita o prefeito de Elias Fausto e presidente do Consimares, Maurício Baroni, o superintendente do Consimares, Valdemir Ravagnani, secretário do Consimares, Fábio Orsi, vereador de Elias Fausto, Ricardo Fornazieri, e vereadora de Santa Bárbara, Esther Moraes.

14/09/2022