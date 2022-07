O prefeito Rafael Piovezan participou de ato de tombamento de uma árvore da espécie pau-brasil no Paço Municipal na manhã desta quinta-feira (30). A iniciativa decreta imunidade de corte à árvore, plantada em comemoração aos 500 anos do Brasil. Esta foi a primeira árvore tombada no município e marca as comemorações do Mês do Meio Ambiente.

“O pau Brasil é uma espécie de referência para a Nação, ela dá nome ao nosso País. Estou muito feliz em participar deste ato, que demonstra a importância que damos para as questões ambientais e de sustentabilidade, que influenciam o futuro de nossa cidade, estado e país, desta e de outras gerações. Vamos buscar cada vez mais ações para mitigar os impactos ambientais, recuperar áreas e torná-las mais saudáveis e ambientalmente mais equilibradas e trazer mais qualidade de vida para nossa população”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

Participaram do ato o secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro, o presidente do Condema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), Wilson da Silveira e demais membros do Conselho.

Pedal Cultural Sustentável

No próximo domingo (3) acontece o Pedal Cultural Sustentável “Conhecendo a Cidade com Novo Olhar”, com o coletivo “Pedala SBO” e demais grupos de pedal da cidade. A concentração e saída dos ciclistas será as 8 horas no Parque Araçariguama e seguirá por 15 quilômetros até o Córrego Giovanete, local que será realizado o plantio de árvores.