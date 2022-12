O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, assinou nesta sexta-feira (16) o repasse de recursos à Organizações da Sociedade Civil contempladas no Chamamento Público 05/2022, com destinação de R$ 1,1 milhão em recursos captados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Nesta segunda etapa – a primeira ocorreu em março passado, quando foram destinados R$ 1,3 milhão – mais sete entidades serão responsáveis pela execução de projetos sociais que beneficiarão diretamente 665 crianças e adolescentes e indiretamente 985 famílias do Município.

“Fortalecemos uma importante parceria entre o Poder Público e as entidades, responsáveis em executar projetos e ações que chegam em todos os pontos do Município. Novamente assinamos o repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, recursos estes que são devidamente auditados e fiscalizados. Isso demonstra a seriedade de todo o trabalho. Juntos vamos construindo o futuro que desejamos, com menor desigualdade e prestando todo o apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

O ato de assinatura ocorreu no Gabinete do Prefeito e contou com a participação do vice-prefeito Felipe Sanches, dos vereadores Carlos Fontes, Júlio Cesar – Kifu e Valmir Alcântara de Oliveira – Careca do Esporte, do promotor de Justiça da Vara da Infância e Juventude de Santa Bárbara d’Oeste. Dr. Luiz Fernando Garcia, da secretária de Promoção Social do Município, Maria Cristina Silva, do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Dr. Milton Rogério Alves, além de representantes das entidades.

Saiba mais sobre os projetos contemplados:

AMEV – Associação Assistencial para Melhoria de Vida

Projeto: “Clicar e Renovar”

Valor: R$ 259.406,43

Objeto: Ofertar curso de informática e curso de elétrica, possibilitando o ingresso no mercado de trabalho, bem como a geração de renda.

Meta: Até 120 adolescentes a partir de 14 anos e 80 adolescentes a partir de 16 anos.

AMAI – Associação de Monitoramento dos Autistas incluídos em Santa Bárbara d’Oeste

Projeto: “Mundo Sensorial”

Valor: R$ 180.813,67

Objeto: Ofertar um dos métodos que melhora, significativamente, o desenvolvimento da criança/adolescente com TEA, proporcionando melhora na qualidade de vida das crianças, adolescentes e familiares.

Meta: 25 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos

Guarda Mirim de Santa Bárbara d’Oeste

Projeto: “Integração ao mundo do trabalho”

Valor: R$ 240.326,00

Objeto: Ofertar capacitação profissional e superação pessoal, através de cursos profissionalizantes e ações de desenvolvimento local.

Meta: 200 adolescentes de 15 a 18 anos

AMOBAM – Associação de Moradores do Bairro Mollon

Projeto: “Infância na Área Digital”

Valor: R$ 139.870,31

Objeto: Proporcionar aos atendidos desenvolver aspectos como responsabilidade, interações intra e interpessoais, criticidade e autonomia, e demais elementos essenciais para a vida em sociedade, permitindo a inclusão digital e social, a informática também trará outras vantagens como, a melhora da memória, raciocínio, agilidade e até mesmo a coordenação motora.

Meta: 70 crianças e adolescentes de 04 a 15 anos

Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição

Projeto: “Ampliando os Conhecimentos Tecnológicos de Futuros Cidadãos”

Valor: R$ 50.000,00

Objeto: Promover ações complementares de ampliação nos conhecimentos tecnológicos, eletrônicos e de multimídias, voltadas tanto para o aperfeiçoamento da qualidade profissional quanto para as atividades propostas às crianças e adolescentes.

Meta: 20 crianças e adolescentes

ABE – Associação de Beneficência e Educação

Projeto: “Transformando Vidas”

Valor: R$ 200.000,00

Objeto: Promover através de oficinas de esporte, como o judô, intervenções que impactem de forma assertiva as crianças e adolescentes que encontram-se me situação de vulnerabilidade social.

Meta: 135 crianças e adolescentes

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Bárbara d’Oeste

Projeto: “Atendimento em análise do comportamento aplicada (ABA) para pessoas com deficiência intelectual e com transtorno de espectro autista (TE) de nível moderado e severo”

Valor: R$ 40.000,00

Objeto: Promover através do ABA, prestação e produção de serviços de intervenções comportamentais, que visam suprir os deficits e reduzir os excessos comportamentais dos atendidos.

Meta: 15 crianças e adolescentes