Rafael Piovezan, prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, declarou apoio a candidatura de Molina para deputado estadual. O apoio foi firmado em encontro realizado nesta quinta-feira e divulgado por meio de vídeo na rede social de Molina. O vereador barbarense, Arnaldo Alves, também participou do encontro.

Piovezan declarou que é importante ter Molina como deputado estadual da cidade e da região: “Ricardo já têm nos ajudado nesses quase dois anos do nosso mandato a conseguir bons resultados para Santa Bárbara d’Oeste, articulando as questões ligadas ao governo do estado aqui com a nossa cidade. Ricardo é uma pessoa aqui da nossa região e tem o meu apoio, porque agora ele está numa corrida importante para toda a região e para Santa Bárbara, que é uma corrida para ser deputado estadual. E eu estou aqui, pedindo o apoio e tenho certeza que o Ricardo conseguindo chegar lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e vai nos ajudar”

“Ter o apoio de Piovezan, prefeito de Santa Bárbara d‘Oeste, é extremamente importante para mim e para nossa caminhada de ser o representante da nossa região. Santa Bárbara d’Oeste vai ter o seu deputado estadual.”, enfatizou Molina.