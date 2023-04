Piovezan recebe ‘agro’ e discute novo Conselho

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, recebeu

em seu Gabinete nesta quarta-feira (29) produtores rurais, representantes do CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para discussões relacionadas à criação do Conselho Municipal de Agricultura e demais assuntos referentes ao segmento.

Durante o encontro, que também contou com a participação do secretário de Governo, Joel Cardoso, e do vereador Joi Fornasari, ações e políticas públicas relacionadas à Agricultura foram abordadas, com o objetivo de ampliar ainda mais o apoio aos produtores rurais locais.

Participaram do encontro o engenheiro agrônomo da CATI, Antônio Lopes Junior, o diretor técnico da CATI – Regional Piracicaba, Maurício Perissinotto, a veterinária Michele Sacheto, a engenheira agrônoma e Agente Local de Inovação Rural do Sebrae. Taís Sacheto, além dos produtores rurais Alexandre Balancin, Alexandre Balancin Junior e José Sans Mello.

