O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, enviou à Câmara Municipal nesta quinta-feira (26), Projeto de Lei que institui o programa “60+ Respeito, Carinho e Proteção”, que visa garantir e viabilizar a construção de planos e ações para a realização de políticas municipais de promoção e garantia à população idosa barbarense, assegurando os direitos sociais do idoso.

Por meio de chamamento público, o programa irá credenciar instituições de longa permanência para acolhimento institucional de idosos com grau de dependência 1, 2 e 3, que deverão cumprir toda a legislação vigente.

As vagas serão distribuídas à comunidade, obedecendo aos critérios definidos pela lei e edital específico, bem como aqueles já utilizados pela Secretaria de Promoção Social, quando da seleção para a rede pública.

Acolhimento e Cuidado com Idosos

Santa Bárbara d’Oeste dispõe de estruturas específicas para o atendimento aos idosos. O Centro Dia do Idoso, localizado no Cândido Bertini, presta atendimento em parceria com o Asilo São Vicente de Paula, com uma equipe multidisciplinar formada por técnica de enfermagem, cuidador, nutricionista, terapeuta ocupacional, educador físico, psicólogo, assistente social e coordenação, oferecendo café da manhã e da tarde, lanches, almoço, banhos, atividades e oficinas.

Outro projeto importante a ser implantado em breve no Município é o “Vida Longa”, que contará com 28 moradias em formato de um condomínio que atenderão idosos em situação de vulnerabilidade. Com obras aceleradas, as unidades contam com cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço, além de itens de segurança e acessibilidade.

A Prefeitura mantém também em atividades os grupos da Terceira Idade, com atividades diversas realizadas ao longo do ano, coordenados pela Secretaria de Promoção Social.